Губернатор Петербурга назвал условие продления ограничений по коронавирусу

Фото: gov.spb.ru/Администрация Санкт-Петербурга

Ограничительные меры в Санкт-Петербурге могут продлить, если ситуация с коронавирусом ухудшится. Такое заявление в среду, 2 декабря, сделал губернатор города Александр Беглов.

По его словам, на эпидемиологическую обстановку влияет ряд факторов, в том числе ответственность самих граждан.

— Если мы будем соблюдать правила, то мы можем жить в этих условиях, может быть менее комфортно, но все-таки будут продолжать работать предприятия, магазины, рестораны, выставочные комплексы и многое другое. Но еще раз хочу обратить внимание, что не бесконечны койки и врачи, если нагрузка будет увеличиваться, мы будем ужесточать меры просто-напросто, — отметил глава Петербурга в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее стало известно, что работу общепита в Санкт-Петербурге планируется полностью приостановить с 30 декабря по 3 января. Ограничения не коснутся доставки, обслуживания навынос и работы компаний общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.

Помимо этого, сообщается, что доступ в музеи и театры в Петербурге также будет закрыт с 30 декабря по 10 января.

Также с 4 декабря в городе будет действовать запрет на посещение аквапарков и океанариумов. Работу музеев, выставок, театров на территории торговых центров также временно приостановят.

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