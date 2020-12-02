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Сергей Собянин продлил дистанционное обучение для старшеклассников
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин продлил дистанционное обучение для старшеклассников

Юлия Захарова

Город

Столичные старшеклассники будут продолжать учиться дистанционно до конца второй четверти. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как уточняется в документе, опубликованном на портале главы города, дистанционная форма обучения продлится до конца второй четверти.

Контролировать выполнение указа мэр столицы намерен лично.

Ранее дистанционное обучение для школьников 6–11-х классов продлили еще на две недели — до 6 декабря 2020 года.

Также Сергей Собянин сообщил, что в Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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дистанционная форма обученияшкольникиСергей Собянин
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