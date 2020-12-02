Сергей Собянин продлил дистанционное обучение для старшеклассников
Столичные старшеклассники будут продолжать учиться дистанционно до конца второй четверти. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Как уточняется в документе, опубликованном на портале главы города, дистанционная форма обучения продлится до конца второй четверти.
Контролировать выполнение указа мэр столицы намерен лично.
Ранее дистанционное обучение для школьников 6–11-х классов продлили еще на две недели — до 6 декабря 2020 года.
Также Сергей Собянин сообщил, что в Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.
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