«Биба и Боба»: Анастасия Ивлеева рассмешила своих подписчиков

Фото: instagram.com/_agentgirl_

Российская блогерша Анастасия Ивлеева посмешила своих фанатов забавным видеороликом, опубликованным в собственном Instagram-аккаунте. Кадры видеоотрезка запечатлели звезду телешоу «Орел и решка» в комичном бирюзовом костюме волшебника, распевающейся вместе со своей подругой.

— Театр бездарей, — посмеялась над собой Ивлеева в подписи под видеофрагментом.

Подписчики оценили юмористические и певческие способности кумира, отметив, что телеведущая может рассмешить кого угодно: «Что происходит»; «Биба и Боба»; «Балдеж»; «Лучшие девочкиии, обожаю вас»; «Настя фальшивит»; «Как перестать смеяться».

Ранее Анастасия Ивлеева резко ответила на появившиеся в фейковом Twitter-аккаунте заявления о ее расставании с мужем — рэпером Элджеем.

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