Сборная России по футболу узнала своих соперников в отборе к ЧМ-2022 в Катаре

Фото:twitter.com / Официальный аккаунт сборной России по футболу

Сборная России по футболу узнала своих соперников по отборочному турниру к чемпионату мира, который пройдет в Катаре в 2022 году. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщили в Twitter-аккаунте национальной команды.

Подопечные Станислава Черчесова сыграют в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. Первые матчи отборочного турнира пройдут 24 и 25 марта.

Группа H отбора на ЧМ-2022



Хорватия 🇭🇷

Словакия 🇸🇰

Россия 🇷🇺

Словения 🇸🇮

Кипр 🇨🇾

Мальта 🇲🇹 — Сборная России (@TeamRussia) December 7, 2020

В отборочном турнире национальные сборные разбиты на десять групп. Победители каждой группы напрямую попадут на турнир. Занявшие вторые места команды, а также две лучшие сборные Лиги наций будут бороться за оставшиеся три путевки на чемпионат мира. Стыковые матчи команд за дополнительные места пройдут в марте 2022 года.

Чемпионат мира по футболу состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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