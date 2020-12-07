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«Только вдвоем»: Рита Дакота призналась, чем она занимается наедине со своим парнем
Фото: Аккаунт Риты Дакоты в Instagram (@ritadakota)

«Только вдвоем»: Рита Дакота призналась, чем она занимается наедине со своим парнем

Захар Чайченко

Звезды

Российская певица Рита Дакота поделилась с подписчиками в Instagram-аккаунте традицией, которую она соблюдает вместе со своим бойфрендом — продюсером Федором Белогаем.

— У нас есть добрая традиция — каждый месяц уезжать только вдвоем в какой-нибудь уютный красивый отель, есть завтраки прямо в кровати, смотреть классные фильмы, медитировать, заниматься планированием рабочих/творческих процессов и посвящать время только друг другу, ни на что не отвлекаясь, — написала Дакота в подписи под совместной фотографией.

Следом артистка поделилась, что они вместе со своим парнем отправились в отель, в котором жил и работал писатель Антон Павлович Чехов. Певица призналась, что присутствие духа российского классика придало им уверенности. В заключение Дакота сообщила, что каждое утро она ела бирхер-мюсли, которые, по ее словам, в этом месте готовят лучше всего.

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певицабойфрендРита Дакота
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