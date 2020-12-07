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МОК запретил Лукашенко участвовать в Олимпийских играх
Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

МОК запретил Лукашенко участвовать в Олимпийских играх

Кирилл Николаев

Спорт

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил президенту Белоруссии и главе национального олимпийского комитета (НОК) страны Александру Лукашенко участвовать во всех мероприятиях под эгидой организации, включая Олимпийские игры. Об этом в понедельник, 7 декабря, заявил глава МОК Томас Бах.

Аналогичные меры также приняты в отношении вице-президента НОК Виктора Лукашенко и члена исполкома НОК Дмитрия Баскова.

По словам Баха, руководство НОК Белоруссии в настоящее время не защищает спортсменов в должной мере от политической дискриминации. Это не соответствует олимпийской хартии и бьет по репутации всего олимпийского движения, сообщает «Р-Спорт».

Глава МОК добавил, что эти меры не отразятся на белорусских спортсменах. Они смогут принять участие в Олимпиаде в Токио, которая должна пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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БелоруссияАлександр ЛукашенкоМОК
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