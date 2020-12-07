ЕС и Великобритания озвучили главные проблемы переговоров о торговом соглашении

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Условий для заключения договора о будущем партнерстве Европейского союза (ЕС) и Великобритании, в том числе в сфере торговли, не создано из-за серьезных разногласий по ряду вопросов. Об этом в понедельник, 7 декабря, говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Отмечается, что не решены некоторые моменты по трем главным вопросам: равные правила игры, управление и рыболовство. Переговоры по данным темам должны пройти в ближайшие дни, сообщает РИА Новости.

Великобритания покинула Евросоюз в ночь на 1 февраля 2020 года, но больших изменений в их отношениях пока не произошло, потому что действует переходный период, во время которого к Британии применяются нормы ЕС, а также она продолжает торговать со странами союза без пошлин и квот. Решение о выходе из ЕС было принято после трех лет переговоров об условиях выхода.

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