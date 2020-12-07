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Сына Елизаветы II уличили в многолетней измене
Фото: instagram.com / britishxfamily

Сына Елизаветы II уличили в многолетней измене

Захар Чайченко

Звезды

Принц Эдвард III — сын и младший ребенок королевы Елизаветы II имел чистую репутацию перед журналистами. Однако совсем недавно театральная актриса Рути Хеншэлл призналась в эфире реалити-шоу I’m A Celebrity… Get me out of Hear!, что после выступлений в Букингемском дворце она предавалась утехам в компании младшего сына королевы.

— Я выступала в Букингемском дворце, пела в королевском саду. Но я также неплохо развлекалась в спальнях этого дворца, — сообщила Хеншэлл.

В тот момент, когда эта информация стала достоянием общественности, Хеншэлл предприняла попытку оправдаться, заявив, что она даже не подозревала о включенных микрофонах. Певица делилась секретами с ведущей телешоу и не хотела, чтобы об этом узнал кто-нибудь кроме них. Тем не менее отрицать «королевский» роман с принцем актриса не стала.

Следом журналистам удалось выяснить, что история отношений Хеншэлл и принца Эдварда продолжались около пяти лет. В тот период он еще не был женат, однако у него уже состоялась помолвка с Софи Рис-Джонс. По информации инсайдеров, невеста знала о происходящем и очень болезненно восприняла новости о неверности избранника. Несмотря на это, Рис-Джонс все равно вышла замуж за Эдварда.

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