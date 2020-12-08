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Названы российские сыры «Тильзитер», которые не уступают европейским
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Названы российские сыры «Тильзитер», которые не уступают европейским

Кирилл Николаев

Товары

Роскачество исследовало 20 российских торговых марок сыра «Тильзитер». Товары были проверены по 110 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки.

При составлении рейтинга эксперты учитывали вкус продукта, его текстуру, цвет и рисунок на срезе. В ходе проверки выяснилось, что российский сыр «Тильзитер» является качественным и безопасным. Российский сыр соответствует европейскому по вкусу, консистенции, цвету и рисунку на срезе сыра. Сыры «Ашан», «Глобус», «Ламбер», «Простоквашино», «Село Зеленое», Laime и Milken Mite получили наивысшую оценку Роскачества.

Специалисты выяснили, что вся информация по массе нетто у всех сыров соответствовала заявленной на маркировке. Искусственных красителей и консервантов также не было обнаружено.

В Роскачестве подчеркнули, что в России нет ГОСТов или иных нормативных документов, которые устанавливают требования к сыру «Тильзитер». Именно поэтому каждое предприятие вправе разрабатывать для «Тильзитера» собственную рецептуру.

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