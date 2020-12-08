Названы российские сыры «Тильзитер», которые не уступают европейским

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Роскачество исследовало 20 российских торговых марок сыра «Тильзитер». Товары были проверены по 110 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки.

При составлении рейтинга эксперты учитывали вкус продукта, его текстуру, цвет и рисунок на срезе. В ходе проверки выяснилось, что российский сыр «Тильзитер» является качественным и безопасным. Российский сыр соответствует европейскому по вкусу, консистенции, цвету и рисунку на срезе сыра. Сыры «Ашан», «Глобус», «Ламбер», «Простоквашино», «Село Зеленое», Laime и Milken Mite получили наивысшую оценку Роскачества.

Специалисты выяснили, что вся информация по массе нетто у всех сыров соответствовала заявленной на маркировке. Искусственных красителей и консервантов также не было обнаружено.

В Роскачестве подчеркнули, что в России нет ГОСТов или иных нормативных документов, которые устанавливают требования к сыру «Тильзитер». Именно поэтому каждое предприятие вправе разрабатывать для «Тильзитера» собственную рецептуру.

Читайте также: Эксперты Роскачества выяснили, как россияне выбирают вино