СМИ: Основанный Кудриным фонд гражданских инициатив будет переформирован

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Фонд развития гражданских инициатив «Диалог», который был основан главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, планируют переформировать после Нового года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три осведомленных источника во вторник, 8 декабря.

В пресс-службе комитета гражданских инициатив отметили, что фонд «Диалог» будет реорганизован, в нынешнем виде он не сохранится.

— Продолжат самостоятельно развиваться два крупных успешных проекта, которые в свое время были запущены фондом, — Общероссийский гражданский форум и Национальная премия «Гражданская инициатива», — говорится в сообщении.

В комитете также рассказали, что изменений в КГИ не планировалось.

Источники издания заявили также, что часть сотрудников фонда «Диалог» могут перейти в другие некоммерческие организации, которые были основаны Алексеем Кудриным.

Комитет гражданских инициатив был основан в 2012 году. В том же году появился Фонд Кудрина по развитию гражданских инициатив, который позже назвали Фондом развития гражданских инициатив «Диалог».

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