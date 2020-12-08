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СМИ: Основанный Кудриным фонд гражданских инициатив будет переформирован
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

СМИ: Основанный Кудриным фонд гражданских инициатив будет переформирован

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Фонд развития гражданских инициатив «Диалог», который был основан главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, планируют переформировать после Нового года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три осведомленных источника во вторник, 8 декабря.

В пресс-службе комитета гражданских инициатив отметили, что фонд «Диалог» будет реорганизован, в нынешнем виде он не сохранится.

— Продолжат самостоятельно развиваться два крупных успешных проекта, которые в свое время были запущены фондом, — Общероссийский гражданский форум и Национальная премия «Гражданская инициатива», — говорится в сообщении.

В комитете также рассказали, что изменений в КГИ не планировалось.

Источники издания заявили также, что часть сотрудников фонда «Диалог» могут перейти в другие некоммерческие организации, которые были основаны Алексеем Кудриным.

Комитет гражданских инициатив был основан в 2012 году. В том же году появился Фонд Кудрина по развитию гражданских инициатив, который позже назвали Фондом развития гражданских инициатив «Диалог».

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