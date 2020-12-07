Кудрин прокомментировал стрельбу Чубайса из пушки в Петропавловской крепости

Алексей Кудрин оставил комментарий в Сети / Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин прокомментировал стрельбу Анатолия Чубайса, которого назначили спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями, из пушки в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга, на странице в социальной сети Facebook.

В комментариях к посту Чубайса чиновник отметил, что пушка похожа на 122-миллиметровую гаубицу Д-30, но позже написал, что пропустил надпись к снимку.

— Вам, артиллеристам, видней! — пошутил в ответ политик.

Анатолий Чубайс выстрелил из пушки в Петропавловской крепости «в ознаменование начала новой миссии». 4 декабря Владимир Путин назначил его спецпредставителем президента по связям с международными организациями.

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