«Он нравится Западу»: политолог оценил назначение Чубайса на новую должность

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Экс-глава Роснано Анатолий Чубайс назначен на должность спецпредставителя президента России по связям с международными организациями. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. «Вечерняя Москва» обратилась к экспертам, чтобы узнать, поможет ли авторитет Чубайса на мировой политической арене улучшить диалог России с Западом.

По словам генерального директора Института региональных проблем, политолога Дмитрия Журавлева, для Чубайса предложенная должность является наиболее естественным назначением, поскольку для Запада он свой человек.

— Он у нас живой символ западной ориентации России. Чубайс — самый видный и яркий западник во власти. И для него международные организации и работа с ними — это просто подарок, можно сказать. Он мыслит в той же парадигме, что и представители этих организаций, говорит и ведет себя по их же концепции. Именно этим он нравится Западу. С их точки зрения, Анатолий Борисович реагирует очень правильно, поэтому они ему доверяют. Во всяком случае, ему гораздо легче с ними договариваться, — сказал политолог.

Собеседник «ВМ» также отметил, что Чубайс, не являясь представителем Министерства иностранных дел России, не несет никакой ответственности за внешнюю политику страны, «а это ему вдвойне упрощает работу».

Журавлев также выразил опасения по поводу того, что прозападная модель поведения Чубайса может иметь невыгодные последствия для России при заключении важных дипломатических контрактов. По этой причине его деятельность, как считает политолог, все же будет под контролем официальных властей, чтобы избежать подобных сценариев.

Эксперт отметил, что должность Чубайса не конституционная. В данном назначении имеется множество технических деталей, которые остались «за кулисами». Но этот факт, как считает Журавлев, никак не помешает его международной деятельности и достижению договоренностей с западными партнерами.

Ранее Чубайс уже занимался переговорами с международными организациями. Так, в 1995–1996 годах он был управляющим от РФ в Международном банке реконструкции и развития и Международном валютном фонде.

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