Число пострадавших в результате отравления в бассейне в Астрахани увеличилось до 32

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Число пострадавших в результате отравления хлором в бассейне в Астрахани увеличилось до 32. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Астраханской области во вторник, 8 декабря.

— В настоящий момент в стационары Астраханской области госпитализированы 32 пострадавших вчера в результате массового отравления парами хлора в бассейне, — уточнили в сообщении.

В министерстве отметили, что пятерых детей, которые до этого находились в реанимации, уже перевели в обычные палаты.

— Состояние всех детей оценивается как средней степени тяжести. Угрозы для жизни нет, — добавили в сообщении.

Также известно, что состояние 12 взрослых пациентов оценивают как стабильное. Всем пострадавшим продолжают оказывать медицинскую помощь, проводится адекватная терапия в соответствии с тяжестью их состояния.

Ранее сообщалось, что в Астрахани 30 человек пожаловались на плохое самочувствие после посещения бассейна «Динамо» из-за, предположительно, превышения концентрации хлора в воде. СК возбудил уголовное дело.

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