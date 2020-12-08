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Московский планетарий покажет солнечное затмение 14 декабря в прямом эфире
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Московский планетарий покажет солнечное затмение 14 декабря в прямом эфире

Юлия Ямпольская

Город

Солнечное затмение покажут 14 декабря в прямом эфире на сайте Московского планетария. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу планетария.

Уточняется, что трансляция начнется в 17:25 на YouTube-канале организации.

— Московский планетарий 14 декабря проведет бесплатную онлайн-трансляцию полного солнечного затмения с комментарием ученого, специалиста по редким небесным явлениям Олега Угольникова, — говорится в сообщении.

Олег Угольников является кандидатом физико-математических наук, старшим научным сотрудником Института космических исследований РАН, председателем Методической комиссии и председателем жюри Всероссийской олимпиады по астрономии.

Во время трансляции специалист расскажет, почему происходят солнечные затмения и какие есть разновидности этого явления.

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онлайн-трансляцияМосковский планетарий солнечные затмения
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