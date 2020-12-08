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Связь новой неизвестной болезни с коронавирусом оценили в Индии
Фото: twitter.com / IANS Tweets

Связь новой неизвестной болезни с коронавирусом оценили в Индии

Виктория Родимкина

В мире

Неизвестная болезнь, которая поразила несколько сотен жителей города Элуру в индийском штате Андхра-Прадеш, не связана с пандемией коронавируса. Об этом рассказал инспектор расположенного в штате округа Западный Годавари Долла Джоши Рой.

Вспышка заболевания началась в индийском городе и его окрестностях в воскресенье, 6 декабря. Один человек скончался, общее число заразившихся превысило 800 человек, уточнил Долла Джоши Рой.

По его словам, к болезни могло привести загрязнение воды тяжелыми металлами, фосфорорганическими соединениями и пестицидами. Точная причина заболевания пока не известна. Пациенты сдали тесты на коронавирус — они оказались отрицательными.

— До сих пор КТ и ПЦР-тесты показали отсутствие COVID-19. Следовательно, между этими заболеваниями нет никакой взаимосвязи, — цитирует Роя РИА Новости.

Он добавил, что власти пытаются справиться с паникой среди населения.

Ранее издание Times of India сообщило, что причина заболевания может быть связана с токсичными хлорорганическими соединениями и небезопасными средствами защиты от комаров.

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