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Более 350 человек госпитализировали в Индии из-за неизвестной болезни
Фото: twitter.com/IANS Tweets

Более 350 человек госпитализировали в Индии из-за неизвестной болезни

Виктория Родимкина

В мире

Один человек скончался и свыше 350 были госпитализированы в результате вспышки неизвестного заболевания в Элуру в индийском штате Андхра-Прадеш. Об этом сообщает India TV в понедельник, 7 декабря.

Пострадавшие были доставлены в медучреждения с жалобами на головокружение и эпилепсию. Пациенты также жаловалась на внезапные обмороки, пену у рта и дрожь.

Врачам пока не удалось установить причину болезни, хотя они уже провели анализы крови, компьютерную томографию мозга, анализ спинномозговой жидкости у пациентов. Причину, вероятно, можно будет установить только после получения результатов бактериологического посева.

Медики отметили, что на лечении остаются около 160 человек, а свыше 180 уже были выписаны из больниц. Власти заявили, что для лечения пациентов были подготовлены 50 коек в государственном госпитале в Виджаяваде.

В Элуру направился главный министр штата Андхра-Прадеш Джаган Мохан Редди. Он планирует провести встречи с пациентами и местными чиновниками.

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болезньгоспитализацияИндия
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