Около 1300 тренингов и вебинаров прошло в столичном центре «Моя карьера» в 2020 году

/ Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В 2020 году в столичном центре «Моя карьера» прошло порядка 1300 тренингов, вебинаров и карьерных консультаций. Занятия помогли адаптироваться на рынке труда более чем 34 тысячам человек.

Как отметила директор центра Ирина Швец, специалисты организации создают для москвичей самые актуальные и перспективные форматы обучения.

— Ежедневно порядка 200 человек становятся участниками бесплатных тренингов, консультаций и вебинаров, благодаря которым могут найти работу, стать самозанятыми и быть уверенными и востребованными специалистами, — цитирует Швец официальный сайт мэра Москвы.

Уточняется, что занятия проходят по нескольким направлениям. Каждый может посетить мастерскую эффективного трудоустройства, где горожан научат грамотно составлять резюме и успешно проходить собеседования.

Многие мероприятия центра «Моя карьера» способствуют трудоустройству людям с инвалидностью, малообеспеченным семьям, соискателям предпенсионного возраста, а также женщинам с маленькими детьми и молодежи.

Одна из участниц центра Наталья Микульшина рассказала, что на занятиях она получила много новых знаний, которые пригодились ей в жизни.

— Во время психологических консультаций я разобралась с причинами, которые мешали мне раньше в поиске любимой работы. Все мероприятия я посетила онлайн, и это было не только безопасно, но удобно и комфортно для меня. Благодаря центру занятости я нашла работу по специальности «делопроизводитель» в хорошей компании, — подчеркнула Микульшина.

В 2020 году в центре появилось 12 новых вебинаров и 20 тренингов по актуальным для жителей столицы темам в условиях самоизоляции, среди которых «Собеседование онлайн», «Резюме для удаленной работы», «Видеовизитка», «Компетенции-2020: удаленная работа», а также курс «Хочу работать».

Читайте также: Как молодым специалистам помогают найти первую работу в Москве