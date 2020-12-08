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Шепелев показал, как отдыхает на Мальдивах с сыном и новой возлюбленной
Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Шепелев показал, как отдыхает на Мальдивах с сыном и новой возлюбленной

Анастасия Колоскова

Звезды

Телеведущий Дмитрий Шепелев выложил в своем Instagram-аккаунте видео, демонстрирующее, как он проводит отпуск на Мальдивах. На некоторых кадрах можно заметить его подросшего сына от Жанны Фриске Платона, а также новую возлюбленную ведущего и ее маленькую дочь.

На видео вся компания идет по деревянному пирсу в сторону катера.

— Мы сегодня встали пораньше для того, чтобы поехать нырять, но даже в раю бывает плохая погода. Так что мы ждем, когда немножко распогодится, и едем знакомить вас с рыбами, — рассказал подписчикам Шепелев.

После Шепелев показал, как плывет на яхте в открытом море, наслаждается гастрономическими изысками, идет играть в теннис и даже сдает тест на коронавирус. Телеведущий заявил, что анализ нужен потому, что через несколько дней он отправляется домой в Москву.

«Молодцы, что поехали с детьми! Уважаю!»; «Шепелев хороший, конечно, но откуда у них всех такие деньги, я не понимаю»; «Противно на тебя смотреть, интересно, когда сын подрастет и спросит про бабушек-дедушек, что плести будешь?» — неоднозначно отреагировали подписчики Шепелева в комментариях к ролику.

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отпускДмитрий ШепелевМальдивы
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