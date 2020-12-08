«Уйди отсюда!»: Ротару прилюдно наорала на помощника на «Песне года»

Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Во время съемок главного концерта страны гостья мероприятия народная артистка София Ротару не смогла сдержать эмоций и сорвалась на помощнике, предложившем ей помощь.

73-летняя певица произвела фурор среди поклонников, в том числе и своим безупречным внешним видом. Исполнительница хита «Червона рута» искупалась в зрительских овациях, а после получила несчетное количество букетов. Несколько помощников вызвались помочь звезде унести со сцен букеты, один из которых чем-то ее не устроил.

— Уйди отсюда, я сказала! — сорвалась на него София Михайловна.

После этого Ротару с широкой улыбкой на лице позволила фотографам запечатлеть ее на камеры. Когда же помощник вновь предложил певице свою помощь, та с еще большим раздражением крикнула ему «уйди» и направилась в гримерку, по пути поздравляя поклонников с новым годом и желая им здоровья.

В этом году Ротару примет участие в новогодних огоньках на российских телеканалах, отмечает «Собеседник».

Ранее съемки концерта «Песня года» ознаменовались еще одним скандалом. Стало известно, что король российской эстрады Филипп Киркоров поругался с режиссером шоу Александром Ревзиным из-за опоздания на репетицию.

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