«Жутковато»: поклонников неприятно удивило фото Ларисы Долиной с «Песни года»
Певица Лариса Долина приняла участие в съемках новогодней программы «Песня года». Фото с мероприятия появилось на странице в социальной сети Instagram портала «Дни.ру».
Журналисты запечатлели 65-летнюю артистку в обнажающем плечи темно-сиреневом платье, с укладкой и ярким макияжем на лице.
Поклонников звезды неприятно удивил снимок Долиной. Они отметили, что она сильно постарела.
«Как кукла из фильма ужасов»; «Жутковато»; «Красная помада, сиреневое платье — верх безвкусия»; «Очень старая», — оставили комментарии фанаты.
Ранее дочь Ларисы Долиной показала маму в ослепительном наряде. На фотографии видно, как Долина позирует в бирюзовом платье с массивным сверкающим колье. У певицы пышная прическа из белых кудрей.
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