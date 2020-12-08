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«Жутковато»: поклонников неприятно удивило фото Ларисы Долиной с «Песни года»
Ларисе Долиной недавно исполнилось 65 лет / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

«Жутковато»: поклонников неприятно удивило фото Ларисы Долиной с «Песни года»

Юлия Курганова

Звезды

Певица Лариса Долина приняла участие в съемках новогодней программы «Песня года». Фото с мероприятия появилось на странице в социальной сети Instagram портала «Дни.ру».

Журналисты запечатлели 65-летнюю артистку в обнажающем плечи темно-сиреневом платье, с укладкой и ярким макияжем на лице.

Поклонников звезды неприятно удивил снимок Долиной. Они отметили, что она сильно постарела.

«Как кукла из фильма ужасов»; «Жутковато»; «Красная помада, сиреневое платье — верх безвкусия»; «Очень старая», — оставили комментарии фанаты.

Ранее дочь Ларисы Долиной показала маму в ослепительном наряде. На фотографии видно, как Долина позирует в бирюзовом платье с массивным сверкающим колье. У певицы пышная прическа из белых кудрей.

Читайте также: Дочь Ларисы Долиной рассказала о комплексе певицы

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