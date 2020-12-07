СМИ: Киркоров стал героем скандала на съемках «Песни года»

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Король российской эстрады Филипп Киркоров оказался в центре скандала, произошедшего во время традиционного концерта «Песня года». Певец поругался с режиссером шоу Александром Ревзиным.

Причиной конфликта между мужчинами стало опоздание народного артиста на репетицию, за что он получил выговор от Ревзина. Между мужчинами разразилась словесная перебранка, которая продолжилась за кулисами шоу.

Это уже не первое разногласие, случающееся между мужчинами, уточняет издание StarHit. Ранее они повздорили во время съемок проекта «Новая волна».

Стоит отметить, что на главном концерте страны «Песня года» Киркоров получил награду за песню «Ролекс», которую он исполнил с Давидом Манукяном, а также за хит «Романы».

Позже Киркоров даже посвятил мероприятию пост в своем аккаунте в Instagram, в котором вспомнил о своей дебютной победе на шоу 30 лет назад с песней «Не смотрите на часы».

В публикации певец упомянул об еще одном юбилее. По его словам, 50 лет исполнилось легендарной песне «Червона рута», исполняемой Софией Ротару, которая, к слову, также стала участницей «Песни года — 2020».

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