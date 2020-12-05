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София Ротару прилетела в Москву для выступления на «Песне года»
Фото: Из личного архива Софии Ротару

София Ротару прилетела в Москву для выступления на «Песне года»

Виктория Родимкина

Звезды

Певица София Ротару прилетела в Москву для участия в съемках новогодней передачи «Песня года», которую покажут по российскому телевидению 1 и 2 января.

Известно, что звезда практически не выступала в период пандемии коронавируса, но сделала исключение для фестиваля в России и новогодних огоньков в родной Украине.

В этом году на «Песне года» приняты серьезные меры безопасности — все люди, участвующие в записи, обязаны сдать тесты на коронавирус. Об этом рассказала ведущая шоу Лера Кудрявцева, сообщает «СтарХит».

— Все технические работники, режиссерско-постановочная группа, пресса, балет «Тодес», оркестр, организаторы, ТВ-группа, авторы сдали тест ПЦР. На площадку будут допущены только имеющие отрицательный результат, — сказала она.

Известно, что София Ротару не принимала участие в музыкальном конкурсе «Песня года» в Москве в 2018 году. Тогда она отказалась петь на этом мероприятии, пояснив свое решение ситуацией на юго-востоке Украины. Кроме того, артистка ранее заявила, что не поедет в гастрольный тур по Крыму, «какой бы гонорар ей не предложили».

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певицаСофия РотаруНовый год
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