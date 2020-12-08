СК: Более 5,7 тысячи чиновников в России ответили за коррупцию с 2011 года

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Более 5,7 тысячи высокопоставленных чиновников ответили в суде за коррупционные преступления с 2011 года. Об этом рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин во вторник, 8 декабря.

— В период с 2011 года перед судом предстало более 5,7 тысячи лиц, обладающих особым правовым статусом, — цитирует Бастрыкина РИА Новости.

Он привел в качестве примера уголовное дело, которое завели в отношении главы администрации Белгородского района Белгородской области Анатолия Попкова. Правоохранители выяснили, что он получил от предпринимателей взятки в размере более 30 миллионов рублей. В ответ же на это Попков выдавал разрешение на строительство объектов недвижимости.

Чиновник был задержан у себя в кабинете во время получения очередной взятки. По словам Александра Бастрыкина, вину Попков так и не признал, однако у следствия было собрано достаточно доказательств.

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