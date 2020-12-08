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Москвичам напомнили о скидке в 30 процентов при оплате госпошлины через «Госуслуги»

Москвичам напомнили о скидке в 30 процентов при оплате госпошлины через «Госуслуги»

Захар Чайченко

Общество

Жители столицы могут оплатить государственную пошлину через портал госуслуг со скидкой 30 процентов, передает Управление внутренних дел по Центральному административному округу.

В ведомстве уточнили, что для оплаты госпошлины по льготному тарифу необходимо выполнить следующие действия. Для начала нужно подать заявление через официальный портал госуслуг. Затем необходимо дождаться уведомления о выставлении счета на оплату госпошлины в личном кабинете. И заключительным шагом будет непосредственно оплата госпошлины на портале со страницы с заявлением на соответствующей странице сайта.

Кроме того, в сообщении сказано, что оплату госпошлины можно произвести следующими способами: банковской картой (MasterCard, Visa, «Мир»); через электронный кошелек (Webmoney, «Яндекс.Деньги», «ЭЛПЛАТ», «QIWI Кошелек») или мобильный телефон (с помощью федеральных операторов).

Помимо этого, в управлении пояснили, что для оплаты услуги со скидкой 30 процентов необходимо ввести УИН (уникальный идентификатор начисления) из электронной квитанции, полученной после отправки заявления.

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