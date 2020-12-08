Эксперт рассказал, как создать финансовую подушку с помощью страховки

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Накопительное страхование жизни (НСЖ) поможет сохранить и преумножить сбережения. Об этом гендиректор компании «ППФ Страхование жизни» Сергей Перелыгин рассказал РИА Новости.

Так, страхование жизни все активнее используется потребителями. Первые три квартала года показали прирост премий на четыре процента, а по накопительному страхованию жизни премии выросли на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как пояснил эксперт, существует два вида программ. Первый вид — с единовременным взносом. Он обычно применяется на короткий временной отрезок. Второй — долгосрочный, с периодическими взносами.

Первый вариант страхования обычно предлагают клиентам банки. Он является альтернативой вкладам, защитой от ряда рисков, а также способом получить дополнительный доход от вложений.

Второй же вариант позволит создать накопления и финансово поддержать в форс-мажорных обстоятельствах.

Как уточняет Перелыгин, подобные программы носят персонализированный характер и учитывают цели, потребности и возможности клиента. Они позволяют получать страховые выплаты на протяжении времени их действия, а к концу срока — накопить планируемую сумму.

— В текущих условиях, когда для многих потребителей первостепенным становится вопрос финансовой стабильности и сохранения сбережений, а также доступности используемого инструмента, такие полисы соответствуют потребностям людей и обеспечивают им финансовую защиту за приемлемую стоимость с первого дня договора. Уверены, что в 2021 году спрос на них продолжит расти, — заметил эксперт.

По словам Перелыгина, увеличению спроса способствует также пандемия коронавируса, которая подтолкнула многих людей к созданию финансовой подушки.

Следует заметить, что срок полиса НСЖ может составлять от пяти до 30 лет. На протяжении этого времени предполагаются взносы со стороны клиента. К моменту окончания программы клиент забирает накопления, к ним также может добавиться доход, который получит страховщик от инвестиций части суммы.

Чаще всего полисы НСЖ оформляются на долгий срок — хотя бы от пяти лет и вплоть до 30. Все это время клиент делает взносы. В конце срока он забирает всю накопленную сумму и, возможно, доход — страховщик инвестирует часть внесенных средств.

Такая программа подойдет желающим накопить крупную сумму и при этом быть застрахованным от рисков. Но важно иметь в виду, что при досрочном выведении денег вернуть всю внесенную сумму не получится.

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