«Меньше инфекций»: стоит ли ехать на Новый год в Турцию

Фото: «Вечерняя Москва»

Не все гостиницы турецкой Антальи смогли выжить в условиях пандемии коронавируса. Удержаться на плаву им во многом помогли туристы из России. Об этом в интервью «Вечерней Москве» сообщила заместитель руководителя службы по работе с клиентами Виолетта Клишина. Она также рассказала, почему среди гостей стало меньше отравлений и как турецкие отели готовятся к Новому году.

— Виолетта, как гостиничный бизнес Турции пережил закрытие границ?

— Весной, когда это все произошло, наш отель (в городе Белеке — прим. «ВМ») закрылся самым последним. Остались только дежурный на ресепшене, уборщики и садовники. Так было на протяжении четырех месяцев. Первый отель в Турции заработал 1 июня, наш — 1 июля. Не все открылись, некоторые просто не справились. Очень много отелей пустует в Алании, Кемере, Белеке. Те, что принимают гостей, можно по пальцам пересчитать.

— Сейчас работаете с прибылью?

— Да, конечно. Если бы отель работал без прибыли, он бы закрылся. Наполняемость зависит от отдела продаж. Если он работает хорошо, то гости едут.

Фото: «Вечерняя Москва»

— Кто сейчас отдыхает в Турции?

— Раньше к нам приезжало много поляков, немцем, молдаван. Немцы, как вы знаете, народ пугливый, щепетильный. Их летом было мало. Открылись Россия, Украина — и все поехали. Лететь тут два-три часа, очень близко. К нам даже стали возвращаться люди, которые давно отдыхали в Турции, но потом по каким-либо причинами предпочли другие страны. Сейчас, понятно, выбора нет. В основном приезжают русские и украинцы. Для турецкого турбизнеса это несомненно большой плюс.

— Как часто выявляют туристов с коронавирусом?

— Нечасто, но случаи были.

— Что делают с такими гостями?

— Если гость заболел, мы обязаны переселить его в изоляционную комнату. Такие комнаты должны быть в каждом отеле. Без них невозможно пройти сертификацию. Если, например, приехала семья из трех человек и двое оказались положительными, а один отрицательный, то предоставляются две изоляционные комнаты. Заболевших сажают на 14 дней, проживание за счет отеля. Страховка платит, когда в плохих случаях гостей отправляют в больницу. Если спустя неделю тест на коронавирус отрицательный, турист может лететь в Россию или какую-то другую страну. Если положительный, он остается в больнице или его отправляют в отель на 14-дневную изоляцию.

— Сейчас есть кто-нибудь на изоляции в вашей гостинице?

— Нет.

— Какие требования предъявляют к отелям в связи с пандемией?

— Их очень много. Например, когда гость приезжает, его встречает термальная камера. Человек даже не видит, что у него измеряют температуру. Летом было такое, что из-за жары люди заходили с повышенной температурой. В этом случае гость отдыхает минут 5–10 в фойе, а затем вновь проходит проверку. Если все нормально, он идет дальше. При заселении людей опрашивают, болели они коронавирусом или нет, какие страны посещали.

Фото: «Вечерняя Москва»

Чемоданы гостей обрабатываются специальными средствами. Ресепшн обязательно оборудован стеклами. Все сотрудники работают в масках и защитных касках. Каждый день территория отеля дезинфицируется, как и номера после выселения. Комнаты при этом два дня должны пустовать, проветриваться.

Фото: «Вечерняя Москва»

На территории гостиницы стулья, шезлонги стоят на определенной дистанции. Летом из-за этого мы столкнулись с серьезной проблемой. Отдыхающих много, а шезлонгов на пляже стало меньше, поэтому мест не хватало. На площадке, где проходила дискотека, нанесена разметка. Люди танцевали на дистанции в полтора метра.

Фото: «Вечерняя Москва»

— Изменился ведь и шведский стол — теперь он «раздаточный».

— Да, раньше гости сами брали чай, кофе, еду. Вообще это было негигиенично. Я помню, как один иранец подошел и просто пальцем попробовал блюдо. Сейчас за раздачу еды отвечает персонал. Гостям сначала это было неудобно. Но, как оказалось, такая система, при которой вам накладывают выбранную еду, даже лучше. Меньше стало больных с кишечными инфекциями. Мы считаем, что в будущем эта система сохранится.

Фото: «Вечерняя Москва»

— Сами гости соблюдают меры безопасности?

— На территории отеля они могут ходить без маски. Есть, правда, туристы, те же немцы, которые спрашивают, почему русские не носят маски. Турки тоже возмущаются по этому поводу.

— А за пределами отеля?

— Маски обязательны. В Турции также действует комендантский час. После девяти вечера нельзя выходить на улицу, но это не касается туристов. В субботу и воскресенье у нас полный комендантский час — вообще никуда нельзя.

Фото: «Вечерняя Москва»

— Стоит ли россиянам планировать отдых в Турции на Новый год?

— Традиционно на праздники в Анталию приезжает много туристов. Мы уже разрабатываем программу. Она проходит в виде гала-ужина. В нашем отеле их два — для русскоговорящих и международный. Гала-ужин — это уже не шведский стол. В конференц-зале гости сидят за столиками, их обслуживают официанты, специальное меню и шоу-программа с живой музыкой. Однако из-за пандемии музыка должна заканчиваться до 22:00. Как все это будет выглядеть, мы пока не знаем. Кроме того, если раньше за стол можно было посадить 12 человек, то сейчас это будет 6–7. Но я думаю, что все будет безопасно.

— А если закроют границы?

— Сейчас трудно об этом рассуждать. Президент Турции постоянно говорит, что будут приниматься новые меры. Каждую неделю что-то меняется. Я считаю, бояться не надо. Но нужно понимать, что теперь мы живем в другом мире.

— Отдых будет дорогим в праздники?

— Точных цифр я вам сказать не могу. Думаю, что цены будут такие же, как и в прошлом году. Может, даже со скидками. В целом в этом году отели опустили цены, чтобы гости приезжали.

Фото: «Вечерняя Москва»

Ситуация с коронавирусом в Турции

В декабре в Турции ежедневно регистрируют свыше 30 тысяч инфицированных COVID-19. Умирают от вируса порядка 200 пациентов в сутки. Всего в стране более 797 тысяч выявленных случаев. По данным минздрава Турции, пандемия в ряде регионов, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика.

В рамках борьбы с COVID-19 приостановлена работа кафе и ресторанов, кроме обслуживания на вынос. В числе последних ограничений — закрытие бань, саун, бассейнов, спортзалов. В торговые центры пропускают определенное количество посетителей и только по цифровому коду. Комендантский час действует с 21:00 до 05:00 в рабочие дни, а также с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника.

Россияне в Анталье

По данным АТОР,за период январь–ноябрь наибольшее количество туристических прибытий в Анталье было зафиксировано из России: 1,45 млн из 3,16 млн иностранцев. Доля РФ в общем иностранном потоке на курорты этой турецкой провинции составила 46,14%. Таким образом, почти каждый второй турист в Анталье — из России. Такого в истории российского туризма в Турции еще не было.

Фото: «Вечерняя Москва»

Однако потери от пандемии для российского турпотока в Анталью очевидны: за январь–ноябрь 2020 года россиян на курорты анталийского побережья приехало на 73,6% меньше, чем за тот же период 2019 года. Количество российских туристов уменьшилось с 5,52 млн до 1,45 млн человек. Таким образом, Анталья потеряла из-за пандемии более 4 млн российских гостей.

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