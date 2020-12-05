«Думайте, как выбираться»: эксперт предупредил об опасности выездного туризма

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Более 70 процентов россиян хотели бы отправиться в поездку на новогодние праздники, но только 40 процентов могут себе это позволить. Как рассказал «Вечерней Москве» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, кризис, начавшийся в результате пандемии коронавируса, изменил не только предпочтения россиян, но и их возможности.

По словам Барзыкина, в прошлые годы в среднем 69 процентов граждан выбирали отдых внутри страны, остальные предпочитали заграничные путешествия. Этим же летом в России оставались 80,2 процента путешественников, в осенне-зимний период — порядка 90.

— Первое место по бронированиям и продажам отходит, разумеется, югу России. Абсолютный лидер — Краснодарский край, Сочи. Пока еще остается возможность бронирования как в горном, так и прибрежном кластере, причем последний обойдется дешевле. Ценовой сегмент, в принципе, довольно широкий, от пансионатов с завтраком до полного all inclusive. В среднем цены остаются на уровне прошлого года: если, условно, 10 декабря можно отдохнуть за 1900 рублей в день с лечебными спецпрограммами, то в самый высокий сезон, с 26 декабря по 10 января, это будет уже от 3500 рублей в день. Но до и после этого периода цены вполне доступные, на любой кошелек, в том числе и на перелеты, — буквально сейчас билет в Сочи туда и обратно обойдется вам в 5000 рублей. Так что слухи о резком росте цен немного преувеличены, — заметил Барзыкин.

Второе место по востребованности у путешественников занял Крым, предлагающий обширные санаторно-курортные, оздоровительные программы. Дальше — Минводы, где на праздники раскуплены уже практически все места, и Алтайский край:

— Сегмент оздоровления и восстановления особенно хорошо бронируется и продается в этом сезоне — люди начали понимать ценность здоровья, конвертировать деньги в иммунитет. Ну и, конечно, как всегда, популярны региональные продукты: москвичи собираются отдыхать в Подмосковье, кто-то планирует ездить по Золотому кольцу. Причем по местным программам Ростуризм провел ряд усовершенствований: путешествие можно расширить, взять себе дополнительно несколько дней.

Выездной туризм оказался последним в списке популярности. По словам эксперта, на эти праздники россияне собираются поехать в Арабские Эмираты, Танзанию, Доминикану, на Кубу, но объемы продаж по этим направлениям довольно небольшие.

— С выездным туризмом необходимо быть крайне бдительными и внимательными, ведь такие путешествия сейчас связаны с повышенными рисками, — напомнил Барзыкин. — Несмотря на то что страховки действуют, важно заранее решить для себя все вопросы: как лечиться, куда обращаться в случае, если заболел, как выбираться из страны. Все это далеко не праздные размышления.

Кроме того, подчеркнул эксперт, важно помнить, что, несмотря на открытие ряда стран для россиян, многие из них до сих пор соблюдают закрытый режим. Так, в Южной Корее придется соблюдать карантин две недели, причем за свой счет, Швейцария доступна только для резидентов, в Великобритании необходимо отсидеть пять дней в самоизоляции.

— Отправляясь в путешествие, заранее изучите все правила на сайте МИДа, Роспотребнадзора и других соответствующих ведомств, — сказал специалист.

С определенными рисками связаны, разумеется, не только заграничные путешествия, но и поездки внутри страны. По этой причине, по словам Барзыкина, по итогам года объем выездного туризма упадет на 70 процентов, общего — на 40–50 процентов:

— Дело, конечно, не только в закрытии ряда направлений, но и в падении платежеспособности людей. Народ думает, на что есть, жить и лечиться, а не о том, где бы отдохнуть. Сейчас же мы имеем такую ситуацию, что 72 процента россиян хотели бы куда-то поехать, но реально позволить себе это могут только 40 процентов. И только половина из них поедет куда-то дальше дачи.

В этих условиях, по мнению Барзыкина, необходима комплексная поддержка отрасли и потребительского спроса. При этом, отметил он, разумеется, сфера восстановится, но произойдет это не раньше чем через год.

Читайте также: Древнейший дорожный указатель расшифровали в Египте