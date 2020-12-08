«Скелет, иди поешь»: дочь Заворотнюк призналась, что подверглась травле из-за худобы

Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Стрюкова призналась, что она не раз подвергалась травле из-за своей худобы. В собственном Instagram-аккаунте модель ответила хейтерам и порассуждала на тему движения бодипозитива.

— Хочу затронуть очень важную для меня тему, она касается идеи бодипозитива. Мне очень часто в моей жизни (все это происходило в основном в интернете) прилетали комментарии от людей, что я «нездорово худая, анорексичка, скелет, иди поешь» и множество похожих, — написала звездная дочь в публикации.

Следом юная модель заявила, что fat shaming (ненависть к пышным формам) и skinny shaming (травля за худобу) до сих пор существует, несмотря на прогрессирующее общественное движение бодипозитива.

Затем Стрюкова обратилась к завистникам и тем людям, которые дают ей советы, касающиеся фигуры и набора веса. Дочь Заворотнюк попросила не делать подобных замечаний и не вторгаться в ее «рацион».

— Мне комфортно, я люблю вкусно поесть, занимаюсь йогой, спортом, прекрасно себя ощущаю и мне в голову никогда не придет написать кому-то «поправься или похудей», — сообщила модель.

В заключение она поставила точку, сказав, что каждый человек сам вправе распоряжаться собственной фигурой.

Читайте также: «Уйди отсюда!»: Ротару прилюдно наорала на помощника на «Песне года»