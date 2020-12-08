Более 40 терактов предотвратили в России с начала 2020 года

Фото: Информационный центр НАК

В России с начала 2020 года был предотвращен 41 теракт, а также были разоблачены 55 законспирированных ячеек международных террористов. Об этом говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК).

Совместное заседание НАК и Федерального оперативного штаба состоялось во вторник в Москве. На мероприятии подвели итоги текущего года и обсудили направление работы на следующий год.

— В текущем году не допущено совершения террористических актов. На стадии приготовления предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт, — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в этом году были нейтрализованы 49 бандитов, задержаны 36 бандглаварей, 162 боевика и 591 пособник. Также на территорию России с начала года не пустили 149 иностранцев, причастных к терроризму и экстремизму.

Всего было изъято около 600 единиц огнестрельного оружия, более 100 тысяч патронов, а также более 3 тысяч мин, гранат и иных боеприпасов, добавили в сообщении.

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