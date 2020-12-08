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Песков сообщил, что думал написать завещание после заражения COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Песков сообщил, что думал написать завещание после заражения COVID-19

Виктория Родимкина

Общество

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что у него появились мысли о завещании, когда он заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в интервью Наиле Аскер-заде, которое покажут в эфире канала «Россия 1».

По словам Пескова, у него были «странные ощущения» от болезни.

На вопрос, хотел ли он написать завещание, пресс-секретарь президента РФ ответил утвердительно.

— Были такие мысли, — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, в начале мая Дмитрий Песков сообщил, что у него выявили коронавирусную инфекцию нового типа. Его доставили в медучреждение на лечение. Позже стало известно, что жена Пескова, фигуристка Татьяна Навка, была госпитализирована вместе с супругом. Как отмечал представитель Навки, у нее был COVID-19 в легкой форме. Спортсменку выписали из больницы 21 мая.

Представитель Кремля выписался из медучреждения 25 мая и продолжил лечиться на дому, где также возобновил работу.

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