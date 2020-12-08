«Это уникальный случай»: Ургант пошутил о сходстве Гузеевой и Моргенштерна
В очередном выпуске «Вечернего Урганта» объектом для шуток ведущего стали актриса Лариса Гузеева и эпатажный рэпер Алишер Моргенштерн, который был замечен на съемках программы «Давай поженимся».
— Это уникальный случай, когда в одной студии встретились сразу два человека с татуировкой 666. Последний раз так было в фильме «Жестокий романс» в сцене «Эх, Лариса Дмитриевна, продал я свою «Ласточку», — прокомментировал ведущий кадры со съемок «Давай поженимся», которые опубликовала у себя в блоге Лариса Гузеева.
На них рэпер одет в классический наряд из белой рубашки и черных брюк, который никак не ассоциируется с эксцентричным исполнителем.
Иван Ургант не преминул заметить, что «такой экземпляр» никак не может остаться без спутницы жизни.
— Нас ждет одно из двух: либо на сцене будет выступать Алишер Сябитов, либо программу будет вести Роза Моргенштерн, — остроумно заметил телеведущий.
Стоит заметить, в каком именно качестве Моргенштерн будет участвовать в программе, неизвестно.
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