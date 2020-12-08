Москвичам рассказали о работе столичного контакт-центра в период пандемии

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Порядка трех миллионов звонков ежемесячно обрабатывает робот в столичном общегородском контакт-центре в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил начальник аналитического управления Департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Онтоев.

По его словам, робота внедрили в работу центра давно. Он принимал около 500 тысяч звонков в месяц до периода пандемии, отвечая на вопросы о статусе заявки, времени работы органов власти, а также контактов того или иного МФЦ.

— Позволяя оператору заниматься более сложными вопросами, более сложными вещами. Здесь прямая экономическая выгода для города, она заключается не в том, что кого-то увольняют или сокращается число операторов контакт-центров. Операторы занимаются гораздо более сложными вещами и помогают жителям решать проблемы, — цитирует Онтоева агентство городских новостей «Москва».

Он также добавил, что число ДТП снижается на 30 процентов после того, как на дорогах столицы установили камеры.

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