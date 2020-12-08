Saxo Bank опубликовал топ-10 «шокирующих» прогнозов на 2021 год

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Датский Saxo Bank представил традиционную десятку «шокирующих прогнозов» на следующий год.

Так, в 2021 году, согласно прогнозу, будут уничтожены фейковые новости с помощью блокчейна, компания Amazon «купит» Кипр, а вакцинация от коронавируса окажет негативное влияние на состояние крупного бизнеса.

Прогнозы банка касаются ряда маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых могут пострадать финансовые рынки.

В банке отметили, что многие инвесторы могут недооценивать последствия или вероятность наступления тех или иных событий.

Директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен отметил, что происходящее в этом году говорит о том, что «будущее уже наступило». Весь мир видел падение и восстановление рынка, а балансы банков и бюджетные дефициты были раздуты беспрецедентными темпами.

— Таким образом, можно сделать не такое уж шокирующее предсказание: 2021 год заставит усомниться в том, будто можно бесконечно притворяться, что все в порядке — пусть даже рынки ориентируются именно на это, — сказал Стин Якобсен.

Так, в прогнозе значится, что в 2021 году Amazon перенесет свою европейскую штаб-квартиру на Кипр, Франция окажется в лидерах по долговой нагрузке, крупные СМИ и соцсети смогут объединить новостной контент и публиковать новости защищенным образом, а также случится энергетический прорыв.

Искусственный интеллект научится решать сложнейшие нелинейные задачи физики плазмы, что может стать стартом к использованию ядерного синтеза.

— Мы увидим мир дешевого транспорта, всеобщей роботизации и автоматизации, а нынешняя молодежь станет последним поколением, которому приходится работать по необходимости, — говорится в прогнозе банка.

Аналитики предсказали также запустение больших городов, которому может поспособствовать массовый переход на удаленную работу, передает сообщение «Российская газета».

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