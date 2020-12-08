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Массовое ДТП с участием бензовоза и фуры произошло на дороге в аэропорт Домодедово
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Массовое ДТП с участием бензовоза и фуры произошло на дороге в аэропорт Домодедово

Юлия Ямпольская

Происшествия
1, 38-й километр, Каширское шоссе, Домодедово, Московская область, Россия Карта всех событий

ДТП с участием бензовоза и двух грузовиков произошло на дороге в аэропорт Домодедово. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Уточняется, что инцидент произошел на 38-м километре автодороги в аэропорт. Грузовой автомобиль, груженный песком, столкнулся с бензовозом, который в свою очередь совершил столкновение с фурой, а та врезалась в два легковых автомобиля.

В результате ДТП погиб водитель бензовоза, а также пострадал водитель грузового автомобиля.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится проверка.

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