Массовое ДТП с участием бензовоза и фуры произошло на дороге в аэропорт Домодедово
ДТП с участием бензовоза и двух грузовиков произошло на дороге в аэропорт Домодедово. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Уточняется, что инцидент произошел на 38-м километре автодороги в аэропорт. Грузовой автомобиль, груженный песком, столкнулся с бензовозом, который в свою очередь совершил столкновение с фурой, а та врезалась в два легковых автомобиля.
В результате ДТП погиб водитель бензовоза, а также пострадал водитель грузового автомобиля.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится проверка.
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