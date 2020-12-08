Мясников объяснил, как пережить неделю новогодних застолий

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Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, как пережить неделю обильного застолья в новогодние праздники. По его словам, не стоит отказываться от сладкого или жирного полностью, но нужно знать меру.



— Хотите съесть мороженое иногда или кусочек торта — да пожалуйста! Сочный стейк с картошечкой? Отлично! Рекомендую с густым красным вином или темным пивом. Только помните, что это — в виде исключения, и завтра опять надо будет втискиваться в рамки требований здорового питания! Вытравили пар, почувствовали, что вы сами себе хозяин, получили удовольствие — и на здоровье. К родной овсянке на завтрак! — отметил врач на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что больше половины калорий должны приходиться на углеводы, почти треть — на жиры, остальное — это вклад белков. Углеводы должны содержать цельные зерна и иметь низкий гликемический индекс.

— Каши, овсянка, хлопья, коричневые макароны, дикий или коричневый рис. Главный принцип пирамиды здорового питания — умеренность без фанатизма, — отметил врач.

Он призвал начинать год с правильного питания.

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