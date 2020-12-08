Количество пешеходных зон в Москве увеличилось более чем в два раза за 10 лет

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Число удобных пешеходных пространств в столице увеличилось более чем в два раза за 10 лет. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщила советник по международным вопросам, руководитель Департамента транспорта Москвы Ольга Пищикова.

По ее словам, с 2010 года городской транспорт претерпел значительные изменения. На данный момент каждый житель столицы имеет доступ к современной, безопасной, комфортной транспортной системе и пассажирским сервисам.

Пищикова также добавила, что большое внимание в столице уделяют безопасности окружающей среды и развитию электротранспорта, передает РИА Новости.

Она напомнила, что до 2023 года в столице обновят весь парк трамваев, а с 2021 года станут закупать только электробусы.

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