Средняя скорость на главных магистралях Москвы выросла на 20 процентов за 10 лет

Фото: Василя Махиянова, «Вечерняя Москва»

Средняя скорость движения на главных магистралях столицы увеличилась на 20 процентов в течение 10 последних лет. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на советника по международным вопросам руководителя департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Ольгу Пищикову.

По ее словам, в городе активно развивается парковочная система. Так, благодаря использованию приложения для мобильного телефона «Парковки Москвы», оставлять машину в столице стало гораздо удобнее.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии транспортной системы в городе. Он отметил, что без постоянного развития транспортной системы невозможно представить существование такого мегаполиса, как Москва.

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