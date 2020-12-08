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Средняя скорость на главных магистралях Москвы выросла на 20 процентов за 10 лет
Фото: Василя Махиянова, «Вечерняя Москва»

Средняя скорость на главных магистралях Москвы выросла на 20 процентов за 10 лет

Юлия Ямпольская

Город

Средняя скорость движения на главных магистралях столицы увеличилась на 20 процентов в течение 10 последних лет. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на советника по международным вопросам руководителя департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Ольгу Пищикову.

По ее словам, в городе активно развивается парковочная система. Так, благодаря использованию приложения для мобильного телефона «Парковки Москвы», оставлять машину в столице стало гораздо удобнее.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии транспортной системы в городе. Он отметил, что без постоянного развития транспортной системы невозможно представить существование такого мегаполиса, как Москва.

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дорогавысокоскоростная магистраль (ВСМ)Москва
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