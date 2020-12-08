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Свыше 120 социально ориентированных НКО получат гранты правительства Москвы
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Свыше 120 социально ориентированных НКО получат гранты правительства Москвы

Юлия Ямпольская

Город

Конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) «Москва — добрый город» завершился в столице. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, во время пандемии НКО необходима государственная поддержка, чтобы они смогли продолжить реализовывать социальные проекты.

— Благодаря победе в конкурсе грантов «Москва — добрый город» у некоммерческих организаций будут необходимые ресурсы для работы. 126 НКО стали победителями конкурса, через их проекты помощь будет оказана более 40 тысячам москвичей, — цитирует Анастасию Ракову официальный сайт мэра столицы.

Уточняется, что в числе победителей оказались благотворительные фонды «Лыжи мечты» и «Преодолей-ка», которые оказывают помощь детям и взрослым с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Проекты направлены на создание сообществ детей и родителей, где участники в комфортной среде могут раскрыть свой потенциал, поделиться опытом и получить поддержку.

Также в столице отметили проекты благотворительных фондов «Синдром любви» и «Единение». Они направлены на реабилитацию и социальную адаптацию с помощью занятий спортом и физической культурой.

Власти выделили автономную некоммерческую организацию «Свято-Софийский социальный дом», которая поддерживает родителей особых детей.

Также отмечается, что фонд «Качество жизни» занимается организацией дневной занятости и трудоустройством людей с ограниченными возможностями здоровья. Там проводится обучение трудовым навыкам в специально созданных интеграционных мастерских.

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