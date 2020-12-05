Москвичам рассказали, каким столичным НКО нужна помощь волонтеров

Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

Жителям столицы рассказали, в каких некоммерческих организациях города (НКО) можно попробовать себя в качестве волонтера.

В субботу, 5 декабря, отмечается Международный день добровольцев.

Так, в Москве существует множество проектов, с помощью которых можно поддержать одиноких пенсионеров, детей в больницах и людей с инвалидностью. Например, проект «Помочь можно на расстоянии» привлекает людей для того, чтобы развезти по домам и медучреждениям все необходимое, а также для общения с теми, кто остался без поддержки.

Помимо этого, всем желающим предлагается пройти обучение по осознанному волонтерству. Начиная с 5 декабря, каждую субботу с 10:00 до 11:30 участников курса ждут вебинары, где они обучатся технологиям и методикам работы с людьми и даже смогут создать собственный онлайн-проект, который поддержит горожан, нуждающихся в помощи. Для участия нужно пройти регистрацию.

Пациентов психоневрологических интернатов (ПНИ) могут поддержать волонтеры центра лечебной педагогики «Особое детство». С середины октября добровольцы читают детям их любимые книги онлайн.

Также помощь требуется Фонду защиты городских животных. Чтобы стать там волонтером, нужно заполнить заявку, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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