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Социальную карту волонтера предложили создать в России
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Социальную карту волонтера предложили создать в России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Партия «За правду» предложила рассмотреть реализацию в России комплексной программы поддержки волонтеров. Обращение было направлено министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

Первый зампредседателя партии Александр Казаков предложил ввести социальную карту волонтера.

— В качестве таких мер предусмотреть льготы в размере 50 процентов при покупке входного билета при посещении городских музеев, выставок, катков, — уточняется в обращении.

Также партия предложила предусмотреть один оплачиваемый день отдыха в год — в День волонтера, 5 декабря. А всем поступающим в вузы предлагается назначить дополнительные баллы.

Помимо этого, волонтерам, которые работают в зонах чрезвычайных ситуаций, предлагается засчитывать час работы за два. Эти меры должны распространяться на активных участников волонтерского движения, которые отработали 150 часов и более, передает RT.

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