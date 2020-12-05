Социальную карту волонтера предложили создать в России
Партия «За правду» предложила рассмотреть реализацию в России комплексной программы поддержки волонтеров. Обращение было направлено министру труда и социальной защиты Антону Котякову.
Первый зампредседателя партии Александр Казаков предложил ввести социальную карту волонтера.
— В качестве таких мер предусмотреть льготы в размере 50 процентов при покупке входного билета при посещении городских музеев, выставок, катков, — уточняется в обращении.
Также партия предложила предусмотреть один оплачиваемый день отдыха в год — в День волонтера, 5 декабря. А всем поступающим в вузы предлагается назначить дополнительные баллы.
Помимо этого, волонтерам, которые работают в зонах чрезвычайных ситуаций, предлагается засчитывать час работы за два. Эти меры должны распространяться на активных участников волонтерского движения, которые отработали 150 часов и более, передает RT.
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