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Слова благодарности врачам и волонтерам разместили на экранах в метрополитене
Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Слова благодарности врачам и волонтерам разместили на экранах в метрополитене

Юлия Захарова

Город

Волонтеров и врачей поблагодарили за помощь горожанам на фоне пандемии коронавируса. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

— Волонтеры вместе с врачами стали одними из главных героев этого года. Мы поддерживаем добровольцев и ежегодно присоединяемся ко Дню добра, — говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что поздравительные и благодарственные слова, посвященные волонтерам и медикам, размещены на Смоленском метромосту и на экранах в метрополитене.

Кроме того, в честь Дня волонтера пассажирам предложили купить тематические проездные билеты «Единый», которые выпустили тиражом полмиллиона экземпляров. Также возле университетов запустили «добрые» автобусы.

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