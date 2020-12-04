Слова благодарности врачам и волонтерам разместили на экранах в метрополитене

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Волонтеров и врачей поблагодарили за помощь горожанам на фоне пандемии коронавируса. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

— Волонтеры вместе с врачами стали одними из главных героев этого года. Мы поддерживаем добровольцев и ежегодно присоединяемся ко Дню добра, — говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что поздравительные и благодарственные слова, посвященные волонтерам и медикам, размещены на Смоленском метромосту и на экранах в метрополитене.

Кроме того, в честь Дня волонтера пассажирам предложили купить тематические проездные билеты «Единый», которые выпустили тиражом полмиллиона экземпляров. Также возле университетов запустили «добрые» автобусы.

Читайте также: Голикова поблагодарила медиков и волонтеров за работу в период пандемии