Голикова поблагодарила медиков и волонтеров за работу в период пандемии

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова поблагодарила медицинских работников и волонтеров за работу в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом она сообщила на брифинге в пятницу, 4 декабря.

Голикова отметила, что с марта 2020 года медицинский персонал работает не только в красной зоне, но и оказывает плановую помощь. Также она поблагодарила волонтеров и всех неравнодушных людей, которые помогают гражданам в период пандемии.

— Важно беречь свое здоровье, важно беречь своих близких, любимых, знакомых, это наш с вами залог борьбы с новой коронавирусной инфекцией, — цитирует вице-премьера РФ РИА Новости.

Ранее Голикова рассказала, что все российские регионы подключатся к вакцинации от коронавирусной инфекции в конце следующей недели. По ее словам, динамика эпидемиологического процесса позволяет говорить о замедлении распространения коронавирусной инфекции в России.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Голикова ответила на слухи о недостоверности статистики по COVID-19 в России