Голикова ответила на слухи о недостоверности статистики по COVID-19 в России

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Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова опровергла сообщения иностранных СМИ о недостоверности статистики по коронавирусной инфекции в России. По ее словам, подобная информация появилась в зарубежных изданиях еще весной.

— Так вот, я хочу сказать, что и данные оперативного штаба, и данные Росстата являются достоверными, — цитирует Голикову РИА Новости.

Она добавила, что в ежедневные данные оперштаба по смертности включают только те случаи, которые не требуют дополнительного подтверждения патолого-анатомического вскрытия.

Ранее Голикова рассказала, что все российские регионы подключатся к вакцинации от коронавирусной инфекции в конце следующей недели. По ее словам, динамика эпидемиологического процесса позволяет говорить о замедлении распространения коронавирусной инфекции в России.

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