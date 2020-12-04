Голикова ответила на слухи о недостоверности статистики по COVID-19 в России
Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова опровергла сообщения иностранных СМИ о недостоверности статистики по коронавирусной инфекции в России. По ее словам, подобная информация появилась в зарубежных изданиях еще весной.
— Так вот, я хочу сказать, что и данные оперативного штаба, и данные Росстата являются достоверными, — цитирует Голикову РИА Новости.
Она добавила, что в ежедневные данные оперштаба по смертности включают только те случаи, которые не требуют дополнительного подтверждения патолого-анатомического вскрытия.
Ранее Голикова рассказала, что все российские регионы подключатся к вакцинации от коронавирусной инфекции в конце следующей недели. По ее словам, динамика эпидемиологического процесса позволяет говорить о замедлении распространения коронавирусной инфекции в России.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Голикова: Кабмин продолжает модернизацию системы здравоохранения