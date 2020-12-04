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Голикова: Кабмин продолжает модернизацию системы здравоохранения
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Голикова: Кабмин продолжает модернизацию системы здравоохранения

Кирилл Николаев

Внутренняя политика

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, правительство России продолжает работу по модернизации системы здравоохранения. Об этом в четверг, 4 декабря, сообщила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова.

По ее словам, работы проходят в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина. Голикова назвала первоочередные задачи, которые стоят перед правительством.

— Отметить бы я хотела такие основные направления: модернизация первичного звена здравоохранения, биобезопасность и, конечно, лекарственное обеспечение, — цитирует вице-премьера РФ РИА Новости.

Ранее Голикова заявила, что динамика эпидемиологического процесса позволяет с осторожностью говорить о темпе замедления распространения коронавирусной инфекции в России.

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правительство РоссииТатьяна Голиковаздравоохранение
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