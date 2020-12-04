Голикова рассказала, когда все регионы России подключатся к вакцинации от COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Все российские регионы подключатся к вакцинации от коронавирусной инфекции в конце следующей недели. Об этом на брифинге в пятницу, 4 декабря, сообщила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова.

По ее словам, сделавшие прививку от коронавируса граждане в течение 42 дней должны ограничивать контакты с людьми. Кроме того, им необходимо соблюдать масочный режим и не употреблять алкоголь, сообщает Telegram-канал «Москва 24».

Также Голикова заявила, что российские вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» показывают высокую эффективность и безопасность.

Напомним, в столице с 4 декабря открыта электронная запись на прививку от коронавируса. На данный момент ее могут сделать те, кто каждый день по долгу службы контактирует с большим количеством людей: работники медицинских и образовательных учреждений, а также городских социальных служб.

Пройти вакцинацию можно будет в одном из пунктов на базе городских взрослых поликлиник. Всего открыто 70 пунктов.

Запись открыли на две недели вперед. Прививочные кабинеты будут работать каждый день с 08:00 до 20:00. При прохождении вакцинации жителям столицы нужно иметь с собой паспорт, полис ОМС и любой документ, подтверждающий занятость в соответствующей отрасли или организации.

«Вечерняя Москва» собрала все самое важное о том, как будут делать прививки от COVID-19.

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