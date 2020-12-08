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«Просто капали слезы»: Мария Захарова сообщила о смерти взятого из приюта питомца
Мария Захарова, МИД РФ / Фото: скриншот видео Пятого канала

«Просто капали слезы»: Мария Захарова сообщила о смерти взятого из приюта питомца

Анастасия Колоскова

Общество

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в соцсетях грустный пост, где сообщила о смерти щенка Панди, которого она недавно взяла домой из приюта.

Причиной смерти четвероногого питомца стал ряд инфекций, которые малыш не смог побороть. От них же погибли еще два щенка из помета.

Дипломат призналась, что тяжело переживает утрату.

— Вчера не было сил даже написать. Просто капали слезы. Всего день она провела дома, а как будто так было всегда, — поделилась Мария с подписчиками.

Захарова закончила пост обещанием не сдаваться и вновь взять питомца из приюта.

«Разделяю вашу боль, Мария... Но день у нее, прожитый у вас, был самым счастливым, потому что ее любили... Пусть бежит по радуге. Сколько их там, наших самых дорогих и любимых. Плачу с вами непроизвольно...»; «Сочувствую! Такой был милой щенок»; «Беги, Панди, по радуге. Пусть пушистые облачка станут мягкими под лапками и тебе будут рады...» — поддержали Захарову подписчики.

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