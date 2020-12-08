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Заместителя прокурора в Зеленограде задержали по подозрению во взяточничестве
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Заместителя прокурора в Зеленограде задержали по подозрению во взяточничестве

Юлия Ямпольская

Происшествия

Полицейские задержали заместителя прокурора Зеленоградского административного округа столицы (ЗелАО) по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

Уточняется, что в результате проверочных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали зампрокурора ЗелАО Александра Махова.

Уголовное дело возбудили согласно данному факту по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»)

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взяткагород ЗеленоградПрокуратура
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