Заместителя прокурора в Зеленограде задержали по подозрению во взяточничестве
Полицейские задержали заместителя прокурора Зеленоградского административного округа столицы (ЗелАО) по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.
Уточняется, что в результате проверочных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали зампрокурора ЗелАО Александра Махова.
Уголовное дело возбудили согласно данному факту по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»)
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