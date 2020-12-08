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Роспотребнадзор прокомментировал вспышку неизвестной болезни в Индии
Фото: twitter.com/IANS Tweets

Роспотребнадзор прокомментировал вспышку неизвестной болезни в Индии

Виктория Родимкина

Здоровье

Случаев массового заболевания с такими же симптомами, как у пациентов с неизвестным заболеванием в Индии, в России не отмечалось. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора во вторник, 8 декабря.

Вспышка заболевания началась в индийском городе и его окрестностях в воскресенье, 6 декабря. Один человек скончался, общее число заразившихся превысило 800 человек. Среди симптомов — головокружение, эпилепсия, внезапные обмороки, пена у рта и дрожь.

— В России случаев массового заболевания с подобными симптомами не отмечалось. Роспотребнадзор напоминает, что с Индией не возобновлено регулярное авиасообщение, ввиду активного неконтролируемого распространения COVID-19, — говорится в сообщении.

В пресс-службе порекомендовали гражданам, которые находятся в Индии, употреблять только воду из бутылок, соблюдать санитарные меры при употреблении пищи, передает РИА Новости.

Роспотребнадзор тщательно следит за эпидемиологической обстановкой в мире, в том числе за ситуацией в Индии, добавили в пресс-службе.

Ранее издание Times of India сообщило, что причина заболевания в Индии может быть связана с токсичными хлорорганическими соединениями и небезопасными средствами защиты от комаров.

Ранее по теме: Связь новой неизвестной болезни с коронавирусом оценили в Индии

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