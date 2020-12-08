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«На память колечко»: Агата Муцениеце вновь спровоцировала слухи о скорой свадьбе
Фото: youtube.com / Agata Muceniece

«На память колечко»: Агата Муцениеце вновь спровоцировала слухи о скорой свадьбе

Захар Чайченко

Звезды

Российская актриса Агата Муцениеце продолжает интриговать своих поклонников новостями о возможной свадьбе. На этот раз звезда поделилась снимком с бриллиантовым кольцом в Instagram-аккаунте, сделанном на мальдивском пляже, куда артистка отправилась на отдых вместе со своим ребенком.

— «Колечко, на память колечко-о-о...» — вот прямо крутится в голове почему-то эта песня, — поделилась звезда в подписи под фотографией.

Тем не менее актриса не стала уточнять, кто сделал ей дорогой подарок.

Более внимательные подписчики могли заметить, что надето дорогое украшение не на безымянный палец, а это значит, что оно вряд ли свидетельствует о возможной помолвке звезды.

Ранее звезда прогулялась от шатра с угощениями до скамейки влюбленных. Данным постом в Instagram актриса спровоцировала разговоры о возможной помолвке или даже тайной свадьбе.

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