«Моя девочка!»: Муцениеце восхитилась заботой дочери об отце

Фото: youtube.com / Agata Muceniece

Актриса Агата Муцениеце восхитилась дочкой Мией, которая поделилась, что переживает за папу — актера Павла Прилучного. Этим артистка поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

Экс-супруга звезды сериала «Мажор» показала, как с детьми отдыхает на Мальдивах. Она выложила ролик, где дочка Мия ест суп. На видео артистка спросила у нее, за кого она съест следующую ложку. По словам малышки, все блюдо будет посвящено здоровью Прилучного.

Фото: instagram.com/agataagata/

Как отметила Мия, она хочет, чтобы папа вылечил глаза.

— Моя девочка! — не смогла сдержать эмоций Муцениеце.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о переломе черепа у Павла Прилучного. Сообщалось, что звезду «Мажора» избили. Затем стало известно, что актера госпитализировали в Городскую клиническую больницу № 1 имени Пирогова. После этого представители знаменитости заявили, что он находится под наблюдением специалистов в стабильном состоянии.

Сам актер позднее вышел на связь с подписчиками в Instagram. Он рассказал, что в настоящее время проходит восстановление после операции и чувствует себя хорошо. По данным СМИ, в больнице его посещала новая возлюбленная Мирослава Карпович.

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